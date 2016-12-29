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В результате боя в Донецкой области погиб 1 военный

Четверг, 29 декабря 2016, 10:09
В результате боя в Донецкой области погиб 1 военный

В Минобороны заявляют о гибели одного военного ВСУ в результате боевого столкновения в районе Крутая Балка в Донецкой области.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, в среду около 15 часов в районе пункта Крутая Балка произошло боестолкновение между силами АТО и боевиками.

"Бой длился около 30 минут. Благодаря слаженным действиям сил АТО враг отступил. В результате боя погиб военнослужащий ВСУ", - рассказал Мотузяник.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ДонбассАТО
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