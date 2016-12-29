У Нацраді пояснили ситуацію з телеканалом "1+1"

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Четвер, 29 грудня 2016, 11:19

Голова Нацради Юрій Артеменко  заявляє, що телеканал 1+1 має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію "Приватбанку".

Про це він заявив у коментарі "Детектору медіа".

Він нагадав норму закону, яка згадана вище: що продовжена ліцензія видається не раніше останнього дня строку дії старої ліцензії.

"15 грудня Національна рада переоформила і продовжила ліцензію "1+1". За це рішення проголосували всі члени Нацради. Розгляд заявки каналу тривав 6 місяців через численні недоліки з боку ліцензіата, які представники ліцензіата виправляли разом зі співробітниками нашого апарату. Ми прийняли рішення, як тільки були виправлені всі недоліки", - нагадав пан Артеменко.

Далі, нагадав він, відбулася націоналізація "Приватбанку". У зв’язку із цим Нацрада запитала в каналу "1+1" оновлені дані про кінцевих бенефіціарів. Спершу усно, а 28 грудня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук надіслала "1+1" офіційний запит щодо бенефіціарів.

"Тим часом "1+1" від нас вимагав терміново видати їм бланк ліцензії. Ми їм відповідали, що не маємо права видавати раніше завершення строку дії ліцензії – тобто не раніше 29 грудня. Цікаво, що в законі не зазначено кінцевий строк видачі бланка продовженої ліцензії. З нашої загальної практики ми видаємо бланк продовженої ліцензії протягом до 30 днів з моменту сплати ліцензійного збору, як у випадку з видачею нових ліцензій", - пояснив юридичну позицію голова Нацради.

За словами пана Артеменка, Нацрада не виставляла "1+1" рахунку на сплату ліцензійного збору, оскільки запитала оновлені дані для ліцензії.

"Вони самі оплатили ліцензійний збір 23 грудня без виставлення рахунку, навіть переплатили удвічі. Ми їм будемо повертати половину суми", - повідомив голова Нацради.

Оскільки ліцензійний збір сплачено 23 грудня, Нацрада вважає, що має час на видачу бланку продовженої ліцензії до 23 січня.

"Чому вони так поспішають – я не знаю. Можливо, це якось пов’язано з "Приватбанком"", - припустив Артеменко.

Голова Нацради наголосив, що "1+1" може продовжувати мовлення навіть за відсутності бланку ліцензії, адже вже прийнято рішення Нацради про продовження строку дії ліцензії.

Водночас ведуча каналу 1+1 Марічка Падалко на своїй сторінці facebook  повідомила про посилену охорону на каналі.

"На каналі сьогодні зранку, як і в той самий час три роки тому - посилена охорона. Тоді ми хотіли вберегтися від можливого штурму під час подій на Майдані, сьогодні - від можливого "віджиму", - написала вона.

На запит "Української правди" з приводу ситуації з ліцензією каналу 1+1 у Нацраді так і не відповіли.

УП також звернулася по коментар до Адміністрації президента.

Як відомо, раніше телеканал 1+1 заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Українська правда

Теми: ЗМІ телебачення
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IP: 193.46.66.---Sergio_S29.12.2016 13:09
Н-да.... Рупор рашистской пропаганды - Интер - как работал припеваючи, так и работает. И никаких проблем ни с лицензией, ни с трансляцией рашистского медиа-говноконтента не имеет.
Зато у "плюсов" - то счет не выставили, то еще какая-то х...ня.
Без 1+1 украинский медиа-контент просто исчезнет как класс. И будем все смотреть разные рашистские сериалы и "голубые огоньки по ахметовским и фирташевским каналам, у которых из украинского в эфире останется разве что реклама "Рошен"...
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IP: 91.239.106.---viva_197029.12.2016 12:31
Дуже криво відбріхуються... Ми їм рахунку на оплату не виставляли... Вони самі заплатили 23 грудня... Значить ми маємо 30 днів для видачі... А чому тоді не виставляли рахунок? Виходить ми не виставляємо - вони не платять - ми маємо 30 днів з моменту оплати! Маячня хоч би версію правдоподібнішу придумали.
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IP: 185.23.165.---brs29.12.2016 12:28
Ну ти петро і гніда. На вилах жіття закінчиш.
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