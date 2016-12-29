США посилили санкції проти РФ і висилають 35 дипломатів

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Четвер, 29 грудня 2016, 21:13

Президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Білий дім.

"Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ", – сказано в повідомленні.

Зокрема, в список потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника.

У свою чергу агентство Reuters з посиланням на анонімного чиновника повідомляє, що США висилають 35 російських дипломатів з Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані покинути країну протягом 72 годин.

Також повідомляється про закриття двох російських осередків у Нью-Йорку та Меріленді.

Причиною вказується "кампанія переслідування з боку Росії проти американських дипломатів у Москві".

"Це зроблено для того, щоб відповісти на російські утиски американських дипломатів і дії дипломатів, які ми оцінили такими, що не відповідають дипломатичній практиці", – сказав чиновник.

Підтвердження цієї інформації пізніше з'явилося на сайті Держдепу США у повідомленні під назвою "Дії Державного департаменту США у відповідь на російську агресію".

Пізніше з'явився текст відповідного указу Барака Обами. У ньому серед причин вказуються російські хакерські атаки на США.

Як відомо, у четвер нові санкції проти РФ прийняла Україна.

Теми: санкції Росія США
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