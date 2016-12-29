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Україна запровадила додаткові санкції проти Росії

Четвер, 29 грудня 2016, 17:45
Україна запровадила додаткові санкції проти Росії

Рада національної безпеки і оборони у четвер запровадила нові санкції проти російських громадян та підприємств.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Через триваючу гібридну агресію РФ проти України Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора", – сказано у повідомленні.

"Зокрема, застосовано санкції проти осіб, незаконно обраних до Державної думи Росії за результатами так званих виборів, проведених окупаційною владою на території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, членів так званих виборчих комісій, українських підприємств у Криму, що були незаконно перереєстровані за російським законодавством", – додали у відомстві.

Також санкції запроваджено щодо посадових осіб російських правоохоронних органів і судів, причетних до незаконного утримання українських громадян у Росії.

РНБО також застосувала санкції "до колишніх керівників України, які оголошені в розшук і переховуються за кордоном та причетні до фінансування терористичної діяльності і гібридної агресії Росії проти України".

Крім того, запроваджено санкції проти підконтрольних Росії юридичних осіб, причетних до ведення Росією гібридної війни проти України в інформаційній сфері та кіберпросторі.

"Для забезпечення прозорості і синхронізації дії всі санкції, застосовані до фізичних і юридичних осіб, продовжено на 1 рік", – додали в РНБО.

Як відомо, у вересні Верховна Рада затвердила постанову про невизнання легітимності виборів у анексованому Криму і усього складу Держдуми РФ сьомого скликання.

Українська правда

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Теми: санкціїРосіяРНБО
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