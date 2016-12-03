ЗМІ: Полтавський суд відпустив кіберзлочинця, якого шукали 30 країн

00
0
Субота, 3 грудня 2016, 00:27

Октябрський райсуд Полтави відмовився дати дозвіл на арешт підозрюваного в кіберзлочинах Геннадія Капканова, якого шукали правоохоронці 30 країн світу протягом 4-х років.

Про це повідомляє Інтернет-видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела.

1 грудня в Октябрському райсуді Полтави розглянули клопотання прокурора Сьоміча. Він просив призначити підозрюваному 40 діб тимчасового арешту, аргументувавши це тим, що справа міжнародна, тому Капканова треба тримати під арештом, щоб потім передати іншій країні.

Слідчий суддя Лариса Кулешова не задовольнила клопотання прокурора. Аргументувала вона це тим, що затриманий є громадянином України. Згідно із законом, за такі злочини українських громадян не видають іншим країнам. Тому в даному випадку немає необхідності тримати підозрюваного під арештом.

Нагадаємо, вранці 30 листопада в Полтаві "КОРД", кіберполіція і Генпрокуратура провели спецоперацію. В ході неї правоохоронці затримали одного з організаторів злочинного угруповання "Avalanche". Група поширювала шкідливі програми, які використовувалися для розсилки спаму, крадіжки паролів, даних кредитних карт, DoS-атак і т.д. Злочинці контролювали 500 000 заражених комп'ютерів в 180 країнах світу. За даними Європолу, через роботу "Avalanche" фінансові втрати в світі можуть досягати сотень мільйонів євро.

Слідство у справі Капканова веде прокуратура німецького міста Ферден. Згідно з європейським ордером на арешт, йому інкримінують 1152, якими він завдав шкоди на 6 мільйонів євро. За місцевими законами, згідно зі звинуваченням, йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Теми: суд хакери
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ називає свідчення Шуляка недостовірними 2 грудня 2016, 21:54
Шуляк образився, що Полторак його обдурив, і розповів про друзів у РФ 2 грудня 2016, 20:06
Екс-глава ВВ стверджує, що силовики на Майдані терпіли до останнього 2 грудня 2016, 19:16
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЗМІ: Полтавський суд відпустив кіберзлочинця, якого шукали 30 країн
Онищенко: Порошенко - аферист, переговори з ним не веду вже місяць
Новіков: Карпюка можуть в понеділок етапувати
У Мін’юсті конфлікт: 23-річну Калинчук не пускають на тимчасову посаду
Усі новини
Підсумки

20 років референдуму на підтвердження Акту незалежності

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється