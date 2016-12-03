Савченко: Росія може дійти до Великобританії

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Субота, 3 грудня 2016, 18:33

Нардеп Надія Савченко вважає, що якщо Захід не зупинить Росію, її вторгнення може дійти до Великобританії.

Про це вона заявила в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

"Вона не вірить, що амбіції Путіна зупиняться на Східній Україні", - йдеться на сайті телеканалу.

"Якщо Захід не займе жорстку позицію, вона вважає, що може статися повномасштабне російське вторгнення, і "вторгнення може закінчитися у Великобританії", - йдеться у тексті.

Українська правда

Теми: Савченко Росія
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Коментарі — 3
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IP: 193.93.230.---Василий Карм03.12.2016 19:33
Наш герой)))
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IP: 84.237.20.---Марат Фарзетдинов03.12.2016 19:01
Ведь от тайги до Британских морей
Красная Армия всех сильней!

:)
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IP: 91.216.133.---Коzак03.12.2016 18:53
Тупе створіння. Язик як помело, меле двійочниця що небудь, геостратег мля. І саме голвне, 50 % українців її підтримують - нація така, як вона.
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