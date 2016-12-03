Савченко: Россия может дойти до Великобритании

Нардеп Надежда Савченко считает, что если Запад не остановит Россию, ее вторжения может дойти до Великобритании.

Об этом она заявила в интервью канадскому телеканалу CBC.

"Она не верит, что амбиции Путина остановятся на Восточной Украине", - говорится на сайте телеканала.

"Если Запад не займет жесткую позицию, она считает, что может произойти полномасштабное российское вторжение, и "вторжение может закончиться в Великобритании ", - говорится в тексте.

Украинская правда