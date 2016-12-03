Савченко: Россия может дойти до Великобритании

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Суббота, 3 декабря 2016, 18:33

Нардеп Надежда Савченко считает, что если Запад не остановит Россию, ее вторжения может дойти до Великобритании.

Об этом она заявила в интервью канадскому телеканалу CBC.

"Она не верит, что амбиции Путина остановятся на Восточной Украине", - говорится на сайте телеканала.

"Если Запад не займет жесткую позицию, она считает, что может произойти полномасштабное российское вторжение, и "вторжение может закончиться в Великобритании ", - говорится в тексте.

Украинская правда

Темы: Савченко Росcия
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Комментарии — 3
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IP: 193.93.230.---Василий Карм03.12.2016 19:33
Наш герой)))
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IP: 84.237.20.---Марат Фарзетдинов03.12.2016 19:01
Ведь от тайги до Британских морей
Красная Армия всех сильней!

:)
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IP: 91.216.133.---Коzак03.12.2016 18:53
Тупе створіння. Язик як помело, меле двійочниця що небудь, геостратег мля. І саме голвне, 50 % українців її підтримують - нація така, як вона.
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