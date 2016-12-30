Відповідь на санкції: в Москві вирішили закрити англо-американську школу

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П'ятниця, 30 грудня 2016, 01:29

В Росії наказали закрити англо-американську школу в Москві у відповідь на нові санкції США.

Про це повідомляє CNN.

Як відомо, в англо-американській міжнародній школі для дітей членів англомовного співтовариства в Москві навчаються діти дипломатичних працівників з США, Великобританії, Канади.

Як повідомлялося, Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ. Зокрема, в список потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника.

Також, як стало відомо, США висилають 35 російських дипломатів з Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані покинути країну протягом 72 годин. Причиною вказується кампанія переслідування з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.

У четвер нові санкції проти РФ прийняла Україна.

Теми: Росія США санкції
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