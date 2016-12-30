Місія ОБСЄ зафіксувала машину "вантаж 200" на кордоні з РФ

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П'ятниця, 30 грудня 2016, 08:45

Місія ОБСЄ помітила на непідконтрольному Україні контрольно-пропускному пункті з РФ машину з написом "вантаж 200" та декілька швидких.

Про це йдеться у що тижневому звіті місії ОБСЄ, яка спостерігала за пунктами Гуково і Донецьк (РФ).

Так 21 листопада о 16 години на пункті Донецьк був зафіксований мікроавтобус з українськими номерами, який перетинав кордон з РФ в Україну. Водій був у камуфляжі. На мікроавтобусі був знак "Груз 200" а також надписи "Анубис".

ОБСЄ не змогли ідентифікувати, чи були труни всередині.

22 грудня о 7-20 ранку ОБСЄ побачила в пункті Донецьк мікроавтобус з українськими номерами та написом "Похорон", який перетнув кордон з України в РФ.

Крім того, 21  і 22 грудня ОБСЄ фіксувала декілька "швидких", які приїжджали на КП Донецьк. Одна прибула з території України 21 грудня о 10-42, на ній містився напис "реанімація". Об 11 години з боку Росії у пункти також приїхала швидка, в яку перенесли одну людину на ношах.

22 грудня спостерігачі зафіксували, як "швидка" з номерами "ЛНР" проїхала на територію РФ, а через годину повернулася в Україну.

Крім того, спостерігачі помітили 26 грудня людину у камуфляжі, яка несла воєнний рюкзак, а також кейс для транспортування гвинтівки. Людина зайшла на територію пункту пропуску Донецьк та прослідувала до лінії контролю. "Місія не може встановити, чи була всередині кейса гвинтівка".

Крім того, згідно з даними місії з 20 по 27 грудня збільшилась кількість людей у камуфляжі, які перетинали кордон з Росії на окуповані території. Також збільшилась кількість мікроавтобусів, які рухались з РФ на окуповані території.

Як відомо, в тиждень з 20 по 27 грудня відбувалося загострення на Світлодарській дузі. За даними розвідки, бойовики понесли втрати.

На сайті компанії "Анубіс" вказано, що вона має офіси в Одесі, Одеській області і Києві. Також компанія надає послуги репатріації померлих, у тому числі – "вантажу 200".

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас Росія ОБСЄ
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