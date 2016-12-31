ЗМІ: Російські хакери атакували електромережі в США

2056 переглядів
0
Субота, 31 грудня 2016, 05:34

Американська влада вважає, що російські хакери з угруповання "Мережа грізлі" причетні до атаки на електромережі в штаті Вермонт.

Про це пише Washington Post з посиланням на чиновників в американському уряді.

Відзначається, що код, який пов'язують з російськими хакерами, виявили в системі елетрокомпаніі.

При цьому роботу компанії порушено не було. Однак сам факт проникнення в електричні мережі є важливим, оскільки несе потенційну небезпеку. Будь-які збої в комп'ютерній системі електромереж можуть мати катастрофічні наслідки для роботи медичних і аварійно-рятувальних служб країни.

Американські офіційні особи, в тому числі один співробітник адміністрації заявили, що поки не знають, з якою метою була здійснена хакерські атака. Вторгнення могло бути скоєно, щоб порушити роботу програми, або як тест, за допомогою якого хакери перевіряли свої можливості.

Газета нагадує, що в 2015 році була здійснена кібератака на електромережі України.

Як відомо, 23 грудня 2015 року українська компанія "Прикарпаттяобленерго" повідомила про відключення електроенергії, що торкнулося Івано-Франківська та ще частини Прикарпаття.

Причиною аварії назвали втручання сторонніх осіб в роботу телемеханіки - автоматичної системи контролю і управління енергетичним обладнанням.

Служба безпеки України 28 грудня звинуватила в цьому Росію. США тоді теж підозрювали РФ.

Теми: Росія США хакери
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У РФ центр з вивчення екстремізму "Сова" визнали "іноземним агентом" 31 грудня 2016, 03:52
Маккейн: Росія повинна виконувати Мінські домовленості 31 грудня 2016, 02:28
У Чехії відкривається центр боротьби з інтернет-пропагандою Кремля 31 грудня 2016, 01:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЗМІ: Російські хакери атакували електромережі в США
Е-декларації можуть виявитися недоступними з 1 січня
У 2016 році загинули 93 журналісти, серед них – Шеремет
Під Попасною сили АТО відбили напад бойовиків – штаб
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Чернігові

Фото

Робоче місце. Як виглядає офіс видавництва "Основи"