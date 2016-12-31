Понад 100 українських туристів 3 добу тримають в аеропортах ОАЕ та Шрі-Ланки

Більше ста українських туристів третю добу не можуть вилетіти додому з аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала одна з застряглих туристів Марина Лук'янова.

"Пішла третя доба, а українські туристи все ще в аеропорту Шарджі. Вчора приїхав консул, допоміг нам оформити посадочні талони на сьогоднішній ранковий рейс. Погода льотна, але наш літак затримують вже на чотири години!" – повідомила вона.

Лук'янова додала, що туристів тримають в терміналі і не розселяють.

"Air Arabia не спілкується з нами, туроператор Join Up не відповідає на дзвінки агентств. Вчора нашого консула ледь пропустили в аеропорт. Може МЗС ще щось зробити?" – написала турист.

Раніше Лук'янова писала, що до прильоту в Шарджу українці 11 годин чекали на виліт з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці.

"Всьому виною авіакомпанія Air Arabia, яка обманом тримає нас тут. Інші українці сидять тут уже третю добу. Вийти ми не можемо через відсутність візи. Квитків на інші рейси немає. Наші паспорти забрали для оформлення посадочних квитків, але поки не повернули. Офіційна версія скасування рейсів – туман. Хоча ми прилетіли з Коломбо, небо було чистим", – повідомляла вона.

"Люди у відчаї. На обурений натовп кинулися поліцейські з кийками, хтось крикнув ІДІЛ Бомба, народ в паніці розбігся. Панує істерія і паніка, вай-фай в аеропорту відсутнй, є тільки в зоні бізнес лаунжу. Що робити?" – повідомляла Лук'янова раніше.

У коментарі "Українській правді" Лук'янова додала, що туристи в даний момент сидять у лаунжі та їх годують, однак місць для сну не вистачає.

Вона також закликала ЗМІ і дипломатів допомогти вирішити цю ситуацію.

У той же час ще частина українських туристів в даний момент знаходяться в аеропорту Коломбо і майже 15 годин чекають вильоту в Шарджу.

Один з них – Юрій Вдовенко – заявив в коментарі УП, що в аеропорту, крім українців застрягли і туристи з інших країн – росіяни, індуси, араби та інші, які мають полетіти в Шарджу двома рейсами.

"Конкретно ніхто нічого не каже. Представники Air Arabia навіть до 9 годин не реєстрували на рейс. Говорили, що хочете, те й робіть, Шарджа не працює, літака немає. Потім зареєстрували і двічі погодували (сніданок і обід)", – повідомив він.

Вдовенко пізніше додав, що щойно представник туроператора Join Up Кароліна повідомила, що, начебто, один літак вилетів з Шарджі в Коломбо дві години тому.

Також він повідомив, що на табло вже з'явилася інформація про виліт з Коломбо в 21:15 за місцевим часом, тобто о 17:45 за Києвом.

У свою чергу начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив "Українській правді", що український консул намагається врегулювати цю ситуацію і забезпечити туристам необхідні побутові умови.

Він також додав, що за сприяння консула українцям були оформлені посадочні талони.

Наразі на сайті аеропорту Шарджи вказується, що частина рейсів відлітають, але більшість не мають жодного статусу. Виліт Air Arabia до "Борисполя" вказаний ще на 9 ранку і також не має статусу.

Олег Шанковський, Оксана Коваленко, УП