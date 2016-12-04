Розслідувати перестрілку між правоохоронцями у Княжичах буде прокуратура

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Неділя, 4 грудня 2016, 12:34

Розслідування перестрілки між правоохоронцями у н.п. Княжичі, внаслідок якої загинули 5 поліцейських, проводитиме прокуратура.

Про це на брифінгу 4 грудня заявив речник МВС Андрій Шевченко. 

"Усі деталі події, як так сталося, буде з'ясовувати прокуратура. У МВС буде проводитися власне службове розслідування, усі результати будуть надані прокуратурі для правової оцінки", - зазначив Шевченко. 

Він додав, що у подібних випадках передбачена кримінальна відповідальність. 

"Прокуратура проводитиме розслідування і реєструватиме кримінальне провадження", - зазначив Шевченко. За якими статтями може бути відкрито провадження, він не уточнив. 

Як відомо, у ніч на неділю у Княжичах Броварського району в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.  

Українська правда 

Теми: МВС поліція Генпрокуратура
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