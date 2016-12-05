Штайнмаєр сподівається, що обмін полоненими на Донбасі відбудеться до Різдва

Міністр закордонних справ Німеччини і діючий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив сподівання, що до Різдва обмін полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі відбудеться.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, передає DW.

"Це стало б більше ніж проблиском", - заявив Штайнмайер.

При цьому він відзначив застій в реалізації мінських домовленостей.

"Сторони конфлікту буквально зариваються в своїх окопах", - сказав Штайнмаєр, маючи на увазі позиції сторін на переговорах.

"Режим припинення вогню і надалі порушується, в рішенні великих політичних питань ми також далеко не просунулися", - підкреслив міністр.

Така ситуація, за його словами, дозволяє говорити, що втілення мінських домовленостей "аж ніяк не є задовільним" і не можна ставити питання про ослаблення санкцій проти Росії.

"Коли будуть здійснені помітні кроки в реалізації мінських домовленостей, тоді можна буде подумати про відповідні зміни щодо санкцій", - зазначив Штайнмайер.

Анексію Криму діючий голова ОБСЄ назвав "порушенням міжнародного права" і "нашого європейського мирного порядку".

"Ми не визнаємо включення Криму до складу території Росії", - підкреслив він.