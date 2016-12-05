Прокурорам Холодницького куплять розкішний бусик Volkswagen

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Понеділок, 5 грудня 2016, 09:24

Генеральна прокуратура України призначила на 8 грудня торги за тендером щодо придбання мікроавтобуса Volkswagen Т6 Caravelle очікуваною вартістю 1,47 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Prozorro".

У оголошенні вказано, що Volkswagen Т6 Caravelle LR Saksonia 2.0 TDI 140PS планують придбати для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають "Наші гроші".

Восьмимісний бусик повинен мати тризонний клімат-контроль, мультимедійну систему "Composition Color", 5-дюймовий кольоровий TFT-дисплей з функцією Touchscreen, радіо, CD/МРЗ-програвач, картоприймач SD, 8 динаміків, роз’єм USB з можливістю підключення iPod/iPhone/iPad.

Сидіння матимуть обивку з тканини у дизайні "Pandu".

Автомобіль матиме парк-пілоти спереду і позаду, електродоводчики дверей, тощо.

Теми: Антикорупційна прокуратура держзакупівлі
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