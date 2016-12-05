У МВС підтверджують загибель п'ятьох силовиків у Княжичах

В Міністерстві внутрішніх справ підтверджують загибель п'ятьох правоохоронців у Княжичах.

Про це "Українській правді" сказав у понеділок директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він припустив, що спікер ВР Андрій Парубій обмовився на засіданні погоджувальної ради, висловлюючи співчуття родичам "6 загиблих правоохоронців".

"Він напевно помилився. Загинули п'ятеро осіб. Неможливо приховати людину - в неї є рідні, близькі. Якщо хтось говорить про шостого – назвіть ім'я", – зазначив Шевченко.

Те саме сказав журналістам член колегії МВС і нардеп Антон Геращенко у кулуарах парламенту 5 грудня.

"Я думаю, що він оговорився, загинуло п'ятеро", – сказав Геращенко.

"Це жахлива трагедія, її не можна використовувати для танців на кістках", – сказав Геращенко, зазначивши, що слідство дасть свій вердикт тому, що трапилося.



При цьому він зазначив, що під час проведення спецоперацій із затримання небезпечних злочинців кримінальний розшук не повинен і не зобов'язаний попереджати про це ні патрульну поліцію, ні службу охорони.



"Інформація про роботу злочинних угруповань збирається місяцями, роками і цінується на вагу золота. Будь-який збій, передача по рації ... може привести до зриву спецоперації. Це теж треба розуміти", – зазначив член колегії МВС.



Відповідаючи на запитання, хто з керівництва МВС понесе відповідальність за інцидент Геращенко відповів:



"Я коли подивився інтерв'ю пана Онищенка, що він в місяць витрачав три мільйони доларів на фінансування ЗМІ і соціальні мережі, щоб збити Арсенія Яценюка, можу сказати наступне: ми бачимо і знаємо, що витрачаються великі кошти на дискредитацію керівництва МВС і Нацполіції, щоб піддати сумніву те, що ми робимо".



"Про те, як це робиться, розповів вже Олександр Онищенко. Будуть відповідати ті, хто по-справжньому винен у трагедії", – зазначив він.



Як відомо, в ніч на неділю в результаті збігу обставин в селищі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло 5 правоохоронців.



Загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, що входив до групи захоплення.



Валентина Романенко, Роман Кравець, УП