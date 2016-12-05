Аваков таки вирішив перервати візит в Канаду

00
0
Понеділок, 5 грудня 2016, 14:00
Коммерсантъ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір достроково повернутися в Україну з Канади у зв'язку з трагедією в Княжичах.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

Аваков зазначив, що у вівторок зранку проведе зустрічі з міністром міжнародної торгівлі Канади Христею Фріленд і міністром громадської безпеки Ральфом Гудейлом, після чого вилетить в Україну.

"Ці дві зустрічі з міністрами фундаментальні для підтримки програми допомоги Канади сектору безпеки України. Решту відкладемо і скасуємо", – сказав він.

З врахуванням різниці у часі, в Україну Аваков повинен прибути в ніч на середу.

Як відомо, раніше Аваков планував повернутися в Україну через три дні.

За його словами, ситуація розслідується і він в курсі всіх деталей.

У ніч на неділю в силу збігу обставин в селі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.

Загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.

Олег Шанковський, Оксана Коваленко, УП

Теми: Аваков Канада МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Аваков в курсі розслідування трагедії в Княжичах, повернеться за 3 дні 5 грудня 2016, 13:10
У МВС не знають, чи буде Аваков переривати відрядження в Канаду через трагедію в Княжичах 5 грудня 2016, 02:27
"Автомайдан" приїхав до Авакова 4 грудня 2016, 13:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Аваков таки вирішив перервати візит в Канаду
У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу
У МВС підтверджують загибель п'ятьох силовиків у Княжичах
У Раді хочуть створити комісію для розслідування заяв Онищенка
Усі новини
Здорова психіка

7 звичок, яких варто позбутися заради психічного здоров'я

Заборона

Нацрада оприлюднила перелік 544 фільмів, заборонених в Україні