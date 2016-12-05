Аваков в курсі розслідування трагедії в Княжичах, повернеться за 3 дні

Міністр внутрішніх справ стверджує, що в курсі процесу розслідування трагедії в Княжичах, де внаслідок помилкової перестрілки загинули 5 силовиків.

Про це він заявив агентству "Українські новини".

"Щодо ситуації з Княжичами компетентно працює комісія на чолі із заступником міністра Сергієм Яровим. Працює (Вадим) Троян (в. о. голови Нацполіції). Я в курсі деталей. І кожен повинен робити свою роботу", – сказав він.

За його словами, переговори, в яких він бере участь у Канаді, дуже важливі і узгоджувалися заздалегідь. Він заявив, що у нього заплановані зустрічі з ключовими міністрами.

Аваков додав, що повернеться в Україну за три дні.

Як відомо, у ніч на неділю в силу збігу обставин в селі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.

Загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.