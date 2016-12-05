Янукович хоче, щоб його допитували в Генпрокуратурі РФ

Захист екс-президента Віктора Януковича пропонує провести допит клієнта за допомогою слідчих органів Росії.

Про це повідомив захисник Віталій Сердюк у коментарі "Українській правді".

Він в понеділок з'явився в ГПУ на допит замість екс-президента Віктора Януковича.

"За дорученням мого клієнта вже о 10 годині я був на прохідній в ГПУ, з метою дати розгорнуті свідчення з цього питання і повідомити про поважність причин неявки, а також надати пакет доказів з цього приводу", - сказав він.

Сердюк також заявив, що повідомив про бажання Януковича дати свідчення слідству.

"Згідно з 43-й главою КПК - до мого клієнта може приїхати слідчий, або може бути проведена відеоконференція", - сказав він.

Сердюк виключив можливість проведення допиту в будівлі посольства або консульства України в РФ.

"Допит має проводитися по лінії слідства в правоохоронному органі РФ, або за місцем проживання Віктора Януковича, але за участю представників місцевої правоохоронної системи", - заявив він.

Сердюк заявив, що ГПУ жодного разу не подавала прохання на проведення допиту в такому вигляді.

"Всі запити, які приходять від ГПУ, – з вимогою затримати мого клієнта і екстрадувати. Після того, як Інтерпол відмовив в розшуку, і, з огляду на отримання Януковичем тимчасового притулку в РФ, такі дії зробити неможливо", - сказав він

"У прокуратурі нам повідомили, що розглядатимуть нашу заяву і приймуть по ній рішення", - додав Сердюк.

Як відомо, ГПУ викликала на допити колишнього президента Віктора Януковича як підозрюваного у справі про державну зраду.

Його викликли на допит та інші процесуальні дії 5 грудня й 9 грудня, на 10 ранку.

Оксана Коваленко, УП