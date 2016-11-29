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Януковича викликають на допити як підозрюваного

Вівторок, 29 листопада 2016, 09:34
Януковича викликають на допити як підозрюваного

Генеральна прокуратура викликає на допити колишнього президента Віктора Януковича як підозрюваного у справі про державну зраду.

Його викликають на допит та інші процесуальні дії 5 грудня й 9 грудня, на 10 ранку.

Януковича чекають у кабінеті начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ в Києві.

Повістки, опубліковані на сайті ГПУ, надіслано за трьома адресами Януковича – зокрема, в Києві, в Нових Петрівцях Київської області та у Ростові-на-Дону в Росії.

Як відомо, 28 листопада генпрокурор Юрій Луценко виголосив підозру Януковичу, коли той вийшов на відеозв’язок із ростовського суду зі Святошинським райсудом Києва. Екс-президента звинувачують у державній зраді та сприянні Росії в розгортанні агресії проти України.  

Повістки датовано тим же днем.

 
 

Як відомо, Янукович уже 3-й рік, із кінця лютого 2014 року, переховується у Росії й відмовляється приїжджати на допити до України.

В Україні проти нього порушили низку справ. Він погодився на допит лише як свідок у справі проти колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут" – і вийшов на відеозв'язок зі Святошинським райсудом Києва із суду у Ростові-на-Дону в Росії.  

Олена Рощенко, УП

Теми: ЯнуковичГенпрокуратураРосія
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