Сім'ї загиблих поліцейських отримають по 700 тисяч - Геращенко

Сім'ї загиблих в перестрілці в Княжичах поліцейських отримають фінансову компенсацію, близько 700 тисяч грн.

Про це повідомив на брифінгу радник глави МВС Антон Геращенко, передає ЛІГА.net.

"Закон передбачає, що, якщо міліціонер загинув при виконанні своїх обов'язків, а тут сталося так, що всі представники трьох служб МВС дотримувалися інструкцій, своїх обов'язків, то, звичайно, їм (сім'ям загиблих - ред.) буде виплачена компенсація, якщо мені не зраджує пам'ять, яка становить близько 700 тис. грн", - сказав Геращенко.

За його словами, те, що стосується питання надання квартир тим, у кого немає власного житла, то воно буде вирішуватися окремо.

Як відомо, в ніч на 4 грудня в Княжичах у результаті перестрілки загинули 5 правоохоронців.

Зокрема, загинули 2 співробітники поліції охорони, 2 оперативних працівника поліції Києва і 1 боєць спецназу КОРД.