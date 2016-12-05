Керівництво "Укрхімаміактрансу" розікрало чверть мільярда - СБУ

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Понеділок, 5 грудня 2016, 18:56

Служба безпеки України викрила розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімаміактранс" майже 235 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у понеділок.

Згідно із інформацією СБУ, один з керівників підприємства протягом 2012-2015 років перераховував гроші низці підконтрольних комерційних структур. Вказується, що до оборудки також причетний один із діючих посадовців "Укрхімаміактранс".

"За документами фірми повинні були поставити підприємству обладнання та виконати роботи із забезпечення функціонування аміакопроводу. Під час перевірки оперативники спецслужби з’ясували, що бізнесмени не поставили обладнання та не виконали жодних робіт на державних об’єктах", - сказано у повідомленні.

Вказується, що оперативники під час обшуків у Києві в офісах "Укрхімаміактрансу" та місцях проживання фігурантів справи "вилучили документацію, яка доводить причетність чиновників до розкрадання державних коштів, та велику суму грошей в іноземній валюті".

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".  

Українська правда

Теми: СБУ корупція
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