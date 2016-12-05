СБУ викликає на допит керівника УП

СБУ намагається вручити повістку на допит керівнику "Української правди" Олені Притулі у справі про квартиру нардепа Сергія Лещенка.



Так, у понеділок до редакції УП прийшов представник СБУ, який намагався передати виклик на допит.



Керівника "Української правди" викликають на допит в якості свідка.



Ії не було на робочому місці, тому вручити повістку йому не вдалося.



Водночас Притула попросила передати співробітникам СБУ, що готова прийти на допит лише після того, як СБУ проведе розслідування щодо бізнес-партнера та сірого кардинала БПП Ігоря Кононенка, а також надасть результати розслідування щодо прослуховування журналістів УП.



Як відомо, розслідування щодо кватири Лещенка за заявою депутата від НФ Павла Пинзеника веде Головне слідче управління ГПУ. Про те, що СБУ бере участь у розслідуванні, до цього моменту не повідомлялося.



УП звернулася до ГПУ з проханням пояснити участь СБУ в цій справі.



Водночас, в СБУ розпочали розслідування щодо фактів прослуховування журналістів УП, які були викладені в матеріалі "Вуха влади. Як стежать за роботою журналістів УП".

Українська правда