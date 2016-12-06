АТО: 26 обстрілів, посилилися атаки на Луганському напрямку

Минулої доби до 18.00 ворог здійснив 9 обстрілів, а до 24.00 годин – ще 17, застосовуючи, переважно, 120 міліметрові міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Ворог зосередив атаки переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках. Зокрема, з мінометів, гранатометів та озброєння БМП окупанти обстріляли Широкине, Красногорівку і Водяне.

З мінометів ворог вів вогонь по Луганському, а з великокаліберних кулеметів – по Опитному.

Після 18 години окупанти розпочали обстріли позицій ЗСУ переважно зі 120 міліметрових мінометів на Луганському напрямку. Під вогонь потрапили: Балка Кошарна та – тричі поспіль - Кримське. З гранатометів обстріляли Троїцьке та Станицю Луганську.

На Маріупольському напрямку – з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкине, Талаківку, Павлопіль, Новомихайлівку, Тарамчук. З озброєння БМП – Водяне.

На Донецькому – з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Зайцеве.