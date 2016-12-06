Керівництво держави привітало бійців із 25 річницею ЗСУ

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Вівторок, 6 грудня 2016, 09:55

Президент, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради та секретар Ради національної безпеки й оборони привітали українських воїнів із 25 річницею створення Збройних сил України.

Петро Порошенко записав своє відеопривітання "на передньому рубежі" оборони.

Президент сказав, що військовослужбовці зараз виконують найважливішу місію в державі – боронять її.

"Пишаюся бути серед них, пишаюся, що в нас є такі Збройні сили", – заявив Порошенко і подякував усім, хто доклався до створення сучасної української армії.

Андрій Парубій нагадав, що 1991 року у стінах Верховної Ради 6 грудня ухвалили закони "Про Збройні сили України" та "Про оборону України", а 13 грудня – "Концепцію оборони і будівництва Збройних сил України".

Він вважає, що ЗСУ – спадкоємці подвигу Українських січових стрільців, армій УНР та ЗУНР, воїнів Холодного Яру та тисяч інших військово-повстанських організацій Наддніпрянщини, це спадкоємці боротьби Карпатської Січі і УПА.

"Схиляю голову у пам'ять про всі покоління воїнів-борців за незалежність України, особливо перед пам'яттю героїв визвольної війни на Донбасі. У цей день особлива вдячність усім українським військовим, які жертовно захищають Незалежність України та спокій всього вільного світу", – заявив спікер парламенту.

Парубій зичить усім бійцям повернутися додому живими та здоровими, а всім українцям – "перемоги над російським агресором та мирного неба над головою".

У свою чергу, Володимир Гройсман відзначив, що попередня влада робила все, щоб ЗСУ "були знесилені та деморалізовані", але українці "перегорнули цю ганебну сторінку" і всупереч складним зовнішнім викликам Збройні сили України відроджуються.

"Українські солдати за рівнем підготовки та бойовим досвідом здатні конкурувати з елітними підрозділами багатьох розвинутих країн, і це не просто слова похвали, а високі оцінки, які часто лунають з уст міжнародних експертів", – заявив Гройсман.

За його словами, ЗСУ демонструють гідний приклад служіння для всіх українців.

Прем’єр наголосив, що обов’язок держави – гідно вшановувати українських солдатів, які віддали життя за "гідне майбутнє молодших поколінь", за Батьківщину "у протистоянні російсько-терористичним загарбникам, що вторглися на східні терени нашої країни".

А секретар РНБО Олександр Турчинов у привітанні сказав, що завдяки мужності й професіоналізму військовослужбовців українська армія "стала однією з найбільш боєздатних у Європі", а професія захисника Батьківщини "стає однією з найпрестижніших".

Він назвав воїнів ЗСУ нащадками запорізьких козаків, а їхнє свято – святом усього українського народу.

"Україна завжди буде пам'ятати своїх воїнів-героїв, які загинули в битвах за свободу та незалежність нашої країни", – запевнив Турчинов.

Олена Рощенко, УП

Теми: армія Порошенко Парубій Гройсман Турчинов
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