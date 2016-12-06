За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 1 отримав поранення – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовослужбовець, ще 1 зазнав поранень.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій, на жаль, один український військовий загинув і ще один боєць був поранений", – сказав полковник.

Українська правда