За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 1 отримав поранення – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовослужбовець, ще 1 зазнав поранень.
Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій, на жаль, один український військовий загинув і ще один боєць був поранений", – сказав полковник.
Українська правда
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