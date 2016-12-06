У Нацполіції візьмуться за перевірку замаху на Медведчука

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Вівторок, 6 грудня 2016, 13:32

У Нацполіції заявляють, що внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про підготовку замаху на голову "українського вибору" кума Путіна - Віктора Медведчука.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало на прохання прокоментував повідомлення Українського Вибору.

"Ми будемо виконувати ухвалу Печерського райсуду. Відомості будуть внесені до ЄРДР і, звичайно, буде проведена перевірка", - сказав він.

Тракало додав, що цим має займатись орган досудового розслідування Нацполіції.

На уточнююче питання, чи будуть опитані, зазначені в заяві депутати, він сказав: "Будуть здійснені всі заходи, які передбачені відповідно до законодавства".

Як відомо, раніше в Українському виборі заявили, що Печерський райсуд Києва зобов'язав Нацполіцію внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про можливу підготовку вбивства Медведчука.

Згідно із заявою, 22 лютого 2016 року Медведчуку надійшло повідомлення про те, що 18 лютого 2016 року в Будинку офіцерів відбулася закрита нарада керівників різних організацій, в тому числі керівників "бойового крила Майдану" і тербатальйонів, на якому нібито Левус, Висоцький і Княжицький "наполягали на негайній фізичноїліквідації В. В. Медведчука як представляє загрозу для національно-демократичної України".

Вказані депутати спростовують його заяви.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Медведчук
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IP: 213.147.165.---farabundo06.12.2016 13:47
Этот моральный урод и украинофоб просто привлекает к себе внимание! Пусть посмотрит в глаза матерям и женам погибших по вине его кума Украинских матерей и жен!!!
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