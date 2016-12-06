"Самопоміч" не поспішає об'єднуватися з Саакашвілі

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Вівторок, 6 грудня 2016, 13:58

Колишній глава Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі перед оголошенням запуску свого руху зустрічався з мером Львова Андрієм Садовим.

Про це "Українській правді" повідомили кілька нардепів у фракції "Самопоміч" на умовах анонімності.

Водночас деталей зустрічі депутати не розповідають, але підтверджують факт такої зустрічі.

Крім того Давид Сакварелідзе зустрічався з Єгором Соболєвим та Семеном Семенченком.

"Йому сказали, що їхні принципи не розходяться з нашими, але щодо співпраці треба говорити з партією", – зазначив один зі співрозмовників.

Інші депутати стверджують, що поки об'єднання з партією Саакашвілі не має сенсу, адже її все ще не існує.

"Ми маємо побачити людей, а є підозра, що там будуть люди із сумнівною репутацією", – стверджує один з депутатів "Самопомочі".

Крім того нардепи скаржаться, що команда екс-губернатора переманює членів партії в регіонах.

"Заяв про вихід не бачили, але чутки про це доходять... При сватанні, яблук не крадуть", – зазначив інший співрозмовник у "Самопомочі".

Також читайте: "Організовані Партійні Групи-3. Самотня "Самопоміч".

Як відомо, раніше Сакварелідзе зазначав, що "Рух нових сил" Саакашвілі стане партією і може об'єднатися з "Самопоміччю".

19 листопада Саакашвілі заявив про створення "Руху нових сил".

7 листопада він голосив, що подає у відставку з посади голови Одеської ОДА.

Українська правда

Теми: Самопоміч Саакашвілі
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