Саакашвілі каже, що Порошенко двічі пропонував йому крісло прем'єра

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Вівторок, 6 грудня 2016, 14:16

Екс-губернатор Одеської області, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі стверджує, що двічі відмовлявся від посади прем'єр-міністра, яку йому пропонував президент Петро Порошенко.

Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Я відмовився два рази від посади прем'єра. Це було запрошення від президента Порошенка. Тому це ще раз доводить, що для мене посада – не самоціль", – сказав він.

Саакашвілі знову заявив, що він має намір домагатися проведення дострокових парламентських виборів в Україні.

"Якщо у нас не буде дострокових виборів, якщо ще більше двох років буде ця Рада, ми ризикуємо тут отримати хаос", – вважає він.

Він переконаний, що створений ним "Рух нових сил" виграє дострокові вибори до Верховної Ради. Він також не відповів прямо на питання про те, з якою з нині чинних в Україні політичних сил він має намір створювати коаліцію.

"Я не думаю, що зараз всі повинні ділити шкіру ведмедя, якого ще не вбили. Я переконаний, що якщо створити сильну організацію нових сил, то вона зможе сформувати уряд", – вважає екс-губернатор.

За його словами, люди на нових виборах не голосуватимуть за коаліцію, "оскільки в Україні у свій час їм надто набридла коаліція "помаранчевих", які пересварились один з одним".

Теми: Саакашвілі Порошенко
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IP: 37.54.255.---Adam Viter06.12.2016 14:51
Ага, проведемо дострокові вибори під чергову захцянку гастарбайтера і політичного заробітчанина з Грузії Саакашвілі, Мустафи, чи ди-джей міліонерки зловживань ФСБ і дружини Лєщенко? Якийсь цілковитий сюрреалізм виходить, під час сучасної гібридної війни РФ Путіна проти материкової України. - Війни і окупації ворога в Криму і Донбасі?
Саакашвілі б увійти наприклад до Свободи із своїм одеським крилом. Йому б тоді ціни не було. І результат був би позитивний - на всю українську Державу. Але для того прийдеться Лещенко з московською диско-ведучою дружиною для початку вчити державну мову, як Мустафа. А вони з Шустером - ди-джеї сугубо для омоскалення.
І ФСБ - ГРУ Путіна їм на таке дозволу ніколи не дасть. Хто ж тоді їм гонорар заплатить? Вони ж не патріоти Держави, як у Свободі.
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