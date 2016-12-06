В кулуарах представник НАЗК з протоколом бігав за Лещенком

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Вівторок, 6 грудня 2016, 14:40

Представник Національного агентства із запобігання корупції в кулуарах Верховної Ради спробував зачитати депутату Сергію Лещенка повідомлення про адміністративне правопорушення.

Така спроба відбулась у кулуарах парламенту під час перерви у пленарному засіданні у вівторок.

Представник НАЗК, який не назвав себе, сказавши лише, що він уповноважена особа, почав у коридорі "ознайомлювати" Лещенка із протоколом про начебто вчинення Лещенком адмінпорушення при купівлі квартири.

На зауваження депутата, що він офіційно повідомив НАЗК про те, що прийде для ознайомлення з протоколом у п'ятницю, представник агентства не реагував і продовжував зачитувати протокол.

Після цього Лещенко пішов від представника НАЗК і зайшов у сесійну залу.

"Уповноважений" агенції продовжував зачитувати протокол, незважаючи на відсутність депутата.

Після цього протокол підписали "свідки", які прийшли разом із представником НАЗК.

На запитання УП, хто вони такі і як потрапили у Раду, "свідки" відповіли, що вони "просто люди, громадяни України".

На запитання, як їх у такому разі пропустили у парламент без окремої акредитації, "свідки" відповіли, що вони "прийшли на виставку".

Після цього представник НАЗК разом зі свідками пішли з парламенту.

Як відомо, у вівторок НАЗК звинуватило нардепа Сергія Лещенка у затягуванні процесу ознайомлення з протоколом про адмінправопорушення.

Лещенко натомість заявив, що очікує офіційне повідомлення від НАЗК.

"(Ми з адвокатом – ред.) готові прибути у НАЗК, отримавши у встановлений законом спосіб запрошення за 3 доби, для проведення цих дій. По друге, готові це зробити у неробочий час. Тобто мій захисник заявив про п’ятницю, після обіду. Натомість бачимо фестиваль заяв на сайті НАЗК, де брехня перемішується з правдою", - сказав Лещенко.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Після цього Лещенко написав, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

Роман Романюк, Олександр Шумілін, УП

Теми: НАЗК Лещенко
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Коментарі — 2
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IP: 78.154.171.---laa199906.12.2016 15:02
В Германии за такое же преступление - лишили должности Президента Германии, как корупционера, а Лещенко будет дальше работать в ВР и бороться с корупцией и еще называться еврооптимистом, хотя бы в Европе его выграли бы из парламента.
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IP: 193.0.206.---Светулёк06.12.2016 14:55
А что ж Лещенко убегает, если у него всё в порядке с законом? Клоун убогий.
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