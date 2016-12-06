НАЗК звинувачує Лещенка у затягуванні процесу з квартирою

Національне агентство з питань запобігання корупції звинувачує нардепа Сергія Лещенка у затягуванні процесу ознайомлення з протоколом про адмінправопорушення.

Про це йдеться у повідомленні відомства у вівторок.

НАЗК заявляє, що Лещенко вчергове не з’явився для ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення.

"Протягом тижня, починаючи з 30 листопада 2016 року, Сергій Лещенко ухиляється від особистого ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення. 1 грудня 2016 року на офіційному веб-сайті Національного агентства було розміщено публічне запрошення пану Лещенку щодо ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення, проте народний депутат так і не прибув для ознайомлення з результатами перевірки", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що спілкування з НАЗК відбувається через захисника Лещенка, який надає клопотання про перенесення особистого ознайомлення свого клієнта з протоколом "у зв’язку з неможливістю його явки за різними причинами".

"У понеділок, 5 грудня, Лещенко мав можливість прибути до НАЗК протягом робочого дня, з 9-ї год. ранку. Проте, за клопотанням адвоката, не зміг бути присутнім на ознайомленні через особисту участь в судовому засіданні в Подільському суді та через допит в Генеральній прокуратурі України (хоча на допит у Генпрокуратурі депутат не прибув, про що згодом повідомив його захисник)", - заявляють у НАЗК.

"6 грудня, відповідно до чергового клопотання захисника, нардеп також не зможе ознайомитися з протоколом через перебування на допиті по справі П. Шеремета у Нацполіції", - додали в НАЗК.

У відомстві заявили, що "така поведінка народного депутата Сергія Лещенка свідчить про його небажання сприяти прозорому розгляду питання та затягування процесу".

У коментарі УП Лещенко повідомив, що о 9 ранку 1 грудня у нього було заплановано одразу 3 заходи, включно із походом у НАЗК. Інші два – участь в судовому засіданні в Подільському суді та допит в Геннрокуратурі.

"Вчора я брав участь у судовому засідання щодо заяви Авакова", - сказав Лещенко.

Він розповів, що у вівторок о 9 ранку у нього був допит у Нацполіції у справі вбивства Павла Шеремета, після чого він пішов у Верховну Раду, оскільки нинішній тиждень є пленарним.

"Я наполягаю, що НАЗК діяли у законний спосіб, інакше я буду вважати, що його використовують для політичного переслідуванн", - сказав він.

"(Лещенко з адвокатом – ред.) готові прибути у НАЗК, отримавши у встановлений законом спосіб запрошення за 3 доби для проведення цих дій. По друге, готові це зробити у неробочий час. Тобто мій захисник заявив про п’ятницю, після обіду. Натомість бачимо фестиваль заяв на сайті НАЗК, де брехня перемішується з правдою", - сказав він.

Лещенко також нагадав, що за інформацією журналістів, заступник голови НАЗК Руслан Радецький буває на Банковій регулярно, зустрічаючись із заступником голови АП Олексієм Філатовим та іншими чиновниками АП. Також у публікації видання DT.ua вказувалося, що Радецький отримав завдання скласти протокол на Лещенка щодо покупки квартири в центрі Києва.

Як відомо, 19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткової позики в Олени Притули.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Після цього Лещенко написав, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

Українська правда