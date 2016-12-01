НАЗК хоче оштрафувати Лещенка за квартиру і забрати 1,8 мільйона

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку факту придбання народним депутатом України Сергієм Лещенком квартири в Києві.

"У діях депутата виявлено ознаки адміністративного правопорушення", – інформує НАЗК у Facebook.



Агентство вважає, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тисяч гривень у новому будинку в історичному центрі Києва Лещенко "одержав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником".

НАЗК нагадує, що на момент придбання неруxомості Лещенко був народним депутатом і на нього поширюються вимоги статей 23, 24 закону "Про запобігання корупції".

"Лещенко одержав подарунок, вартість якого у 1307,43 разів перевищила мінімальну заробітну плату (загальна сума знижки склала 1 млн 801 тисяча 648 гривень)", – заявляє відомство.



Уповноважена особа Нацагентства склала протокол на депутата відповідно до ч. 1 ст. 1725 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Депутат має ознайомитися з ним.

"Таке порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків карається накладенням штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка", – заявляє НАЗК.

Як відомо, на початку вересня розгорівся скандал через придбання Лещенком квартири площею 192 кв м. у новобудові на вулиці Франка у центрі Києва.

Лещенко пояснив, що ціна за квадратний метр там становила 1500 доларів, а всі його дії з приводу придбання прозорі.

За словами депутата, а раніше журналіста, частину коштів на придбання квартири він позичив у засновника "Української правди" Олени Притули "терміном на 10 років", решта – це його заощадження та гроші його коханої жінки, ді-джея Анастасії Топольської,

Лещенко сам закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва. Цього ж вимагали фракції "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени Притули.

27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".

Олена Рощенко, УП