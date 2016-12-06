Обрали держсекретаря Міністерства з окупованих територій
Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Сергія Злакомана державним секретарем Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.
Наразі Злакоман є заступником міністра - керівником апарату Міністерства з окупованих територій.
Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом Олега Немчинова, що протягом року має право бути призначеним держсекретарем, якщо Злакоман відмовиться від посади або трапиться форс-мажор.
Немчинов є головою військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне й Заїченко Волноваського району Донецької області.
Як відомо, раніше Кабінет Міністрів оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря й 4 заступників держсекретарів.
До призначення держсекретарів їхні повноваження виконують заступники міністрів - керівники апаратів, але не довше, ніж до 1 січня 2017 року.
У грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів.
Українські новини
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