Гринів про зустріч Онищенка і Довгого: Я плітки не коментую

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Середа, 7 грудня 2016, 12:33

Голова президентської фракції БПП Ігор Гринів заявляє, що Олесь Довгий не зустрічався із Олександром Онищенком на доручення президента.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Я не хочу коментувати плітки. Найкраща відповідь американського посольства: "Подивіться, хто це говорить". Це людина, яка перебуває під слідством", - сказав він.

На уточнююче питання, чи Олесь Довгий зустрічався з Онищенком за дорученням Петра Порошенка, той сказав: "Ні-ні! Цього не було", - сказав Гринів.

Як відомо, напередодні видання "Страна" опублікувало запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися від імені президента.

Роман Кравець, УП

Теми: Онищенко Гринів
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