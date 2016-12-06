З'явився перший запис так званих "плівок" Онищенка

Видання "Страна" опублікувало запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

Онищенко пояснив виданню, що перший раз як переговірник Довгий прилетів до нього на зустріч до Італії.

На оприлюдненому аудіозаписі двоє чоловіків із голосами схожими на голоси Олександра Онищенка та Олеся Довгого обговорюють деталі якоїсь угоди.

"Я попросив, щоб він розписав кошторис - скільки грошей я віддав за 2,5 року Порошенко, скільки мені пред'являють і як нам звести бюджет. Я підрахував і вийшло близько $ 50 млн, які мені заборгував Порошенко. Довгий сказав, що все доповість Першому і повернеться з пропозицією", - розповідає Онищенко.

Друга зустріч відбулася в Лондоні. Онищенко стверджує, що цю зустріч, він записав за допомогою послуг британських детективів, які організували аудіо і відео фіксацію розмови. Але оприлюднений тільки аудіозапис.

За словами Онищенка, суть розмови зводиться до зустрічної пропозиції: "Довгий від імені влади пропонує, щоб всю відповідальність у кримінальній справі взяла на себе моя мати (Інеса Кадирова - проходить у справі як глава газової схеми в результаті якої, державі, за версією слідства, було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. - ред.) ".

"Плюс до цього я мав заплатити в бюджет велику суму при укладенні угоди зі слідством. Разом з тим, за домовленостями, вони мали випустити під домашній арешт Валерія Посного (адвокат Онищенко, один з головних фігурантів" газової справи ", - ред. )"- сказав Онищенко.

За його словами, запис зроблений 6 вересня 2016 року і триває більше півгодини.

На самому аудіо під час обговорення питання, людина з голосом Довгого, мабуть, креслить схеми: "Те, що вони на сьогодні бачать (мабуть креслить), з'їхати звідси не вийде. Реально бачать таку картину ... ось це претензія ... і ти собі спокійно їдеш додому".

Вони обговорюють загрозу для однієї людини, для іншої, яку суму пропонується відшкодувати.

"Якщо цей концепт приймається, ти кажеш "ок", я кажу "ок", і вони це тобі відпрацьовують", - говорить чоловік з голосом Довгого.

На запису голос схожий на Онищенка наголошує, що йому важливо, щоб він не був оголошений в міжнародний розшук, що тоді не уникнути суду, якщо справа потрапить до Інтерполу. "Тоді мені доведеться говорити, що це справа політична", - говорить голос, схожий на Онищенка. (Онищенко досі не оголошений в міжнародний розшук. Матеріали на нього передані в Інтерпол, але він заявляє, що справа політична - УП)

На запису голос, схожий на Онищенка, погоджується на схему, а перед цим питає, чи не "кинуть" його. Також Онищенко кілька разів каже про людину, яка представляється, що вона від Грановського. З попередніх заяв Онищенка, можна зробити висновок, що йдеться про адвоката Андрія Циганкова.

Голос, схожий на Онищенка, також питає, чому саме з ним так вчинили.

На аудіозаписі співрозмовники згадують ім'я якогось Михайла. За словами Онищенка, мова йде про журналіста Михайла Подоляка, який свого часу працював у нього піар-менеджером, а після втечі нардепа виступив комунікатором з людьми Порошенка.

"Українська правда" зв'язується з Олесем Довгим і Олександром Онищенком для коментарів.

Раніше президент на засіданні фракції в понеділок заявив, що "ніяких плівок немає і бути не може апріорі. Це така лінія захисту ".