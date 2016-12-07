Гройсман хоче розігнати Фонд держмайна

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Середа, 7 грудня 2016, 13:29

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за відставку керівництва Фонду державного майна.

Про це він сказав на засіданні уряду у середу.

На думку Гройсмана ФДМ потребує "жорсткої реанімації".

"Останній конкурс на проведення ОПЗ показав, що ця інституція просто неспроможна провести приватизацію в країні. Це не повноваження уряду щодо призначення і зміни керівництва… Але я би вас позвільняв уже сьогодні, всіх, хто керує Фондом державного майна України. Так недолуго і бездарно управляти держмайном, треба ще повчитися", - сказав він.

Гройсман запропонував до кінця місяця заслухати доповідь фонду і внести подальші пропозиції.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України після закінчення терміну подачі не отримав жодної заявки на участь в конкурсі з продажу 99,567% ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група DCH Олександра Ярославського відмовилася від участі в конкурсі після отримання додаткової інформації про фінансово-господарської діяльності ОПЗ.

Компанія Коломойського і Хомутинніка також відмовилася від участі в приватизації ОПЗ.

Раніше, глава ФДМУ Ігор Білоус заявляв, що діалог щодо приватизації "Одеського припортового заводу" ведеться із 6-7 інвесторами.

Валентина Романенко, УП

Теми: Кабінет міністрів Фонд держмайна
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Коментарі — 2
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IP: 93.74.65.---Алексей Петренко07.12.2016 14:14
А Михо и набу будет отвечать за то, что они сорвали приватизацию в первый раз, когда была возможность получить иностранных инвесторов?
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IP: 91.199.93.---otoz07.12.2016 13:34
правильно
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