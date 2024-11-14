Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bihus.Info: Підозрюваний в 10-мільярдній афері Фонду держмайна купив елітне майно за кордоном

Тетяна ОлійникЧетвер, 14 листопада 2024, 20:27
Bihus.Info: Підозрюваний в 10-мільярдній афері Фонду держмайна купив елітне майно за кордоном
Андрій Гмирін. Фото з його Facebook

Журналісти з’ясували, що підозрюваний в афері пов’язаній з Фондом держмайна Андрій Гмирін зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: У 2020-2021 роках колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та ще 11 фігурантів провернули масштабну аферу в результаті якої вивели з бюджету України 10 мільярдів гривень.

Реклама:

Схему посадовці організували таким чином, що на керівні посади в держпідприємствах Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії призначали "своїх людей", ці люди укладали вигідні контракти з підконтрольними фірмами, які належать до орбіти Сенниченка і його команди.

Продукція з державних підприємств продавалася цим фірмам за заниженими цінами, а далі перепродавалася з націнкою. Прибутки від перепродажу осідали у приватних компаніях і виводились за кордон.

Організаторами схеми слідство називає ексголову Фонду Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна, який працював у Фонді до 2017 року. Окрім них, у справі ще 10 підозрюваних. Відомо, що 8 учасників втекли за кордон та перебувають у розшуку, включно з Сенниченком та Гмиріним. 

РЕКЛАМА:

За даними журналістів Bihus.Info, родина Гмиріна обзавелася як мінімум, трьома компаніями в Об’єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 року одна з дубайських фірм створила фірму у Франції, яка придбала там віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі загальною вартістю близько 5 млн євро. 

 
Bihus.Info

Розслідувачі з’ясували, що площа вілли 400 м2. Всередині 5 спалень, 4 ванні кімнати, на подвір’ї – басейн. За інформацією редакції Bihus.Info, у серпні цього року у Франції арештували це майно у рамках кримінального провадження, яке розслідують в Україні. 

Також родина Гмиріна стала власниками яхти Cranchi Settantotto 78, вартість якої оцінюють у близько 5,5 мільйонів євро.

 
Bihus.Info

Дослівно Bihus.Info: "Яхту придбала компанія GFB COMPANY LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах. За інформацією Bihus.Info, власником компанії є українець Євген Головін – дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна. 

На батьків Андрія Гмиріна записаний також бізнес у Хорватії. Йдеться про 6 компаній, які займаються нерухомістю. У фінансових документах фірм "засвітилися" мільйони євро". 

Фонд держмайнаЗМІкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу

Електропотяг зійшов з рейок через падіння каміння на Закарпатті

У Бердянську в районі порту пролунав вибух

Трамп розглядає Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters

ISW: Росія розхвалює нову ракету "Орєшнік", але експерти сумніваються в її іноваційності

Президентка Грузії Зурабішвілі: Хто увійде до парламенту, увійде до Росії

Усі новини...
Фонд держмайна
Голова Фонду держмайна: Більшість компаній потрапляє до нас без бухгалтерії
ФДМУ планує централізувати управління держмайном
Розшукуваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував фірму в Іспанії – УП
Останні новини
11:34
У Польщі вважають застосування Росією нової балістики "виявом розпачу Путіна"
11:25
Покинули гнити 191 тіло: у США власники похоронного бюро визнали себе винними у знущанні з померлих
11:20
Енергетики відновили одну лінію живлення ЗАЕС
10:59
відеоФСБ у Криму півтори доби утримувала головредку кримськотатарського дитячого журналу
10:53
Алкоголь забирає все більше життів: смертність через зловживання спиртним зросла вдвічі за 20 років
10:25
Поляки почали страйк перед пунктом пропуску "Медика - Шегині"
10:11
Міністр енергетики Молдови прокоментував майбутній візит в РФ
10:09
Синдром гніздування під час вагітності: що це і як проявляється
09:59
Формула-1Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Лас-Вегаса, обидва пілоти Ferrari потрапили в топ-4
09:44
Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: