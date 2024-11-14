Bihus.Info: Підозрюваний в 10-мільярдній афері Фонду держмайна купив елітне майно за кордоном

Журналісти з’ясували, що підозрюваний в афері пов’язаній з Фондом держмайна Андрій Гмирін зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: У 2020-2021 роках колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та ще 11 фігурантів провернули масштабну аферу в результаті якої вивели з бюджету України 10 мільярдів гривень.

Реклама:

Схему посадовці організували таким чином, що на керівні посади в держпідприємствах Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії призначали "своїх людей", ці люди укладали вигідні контракти з підконтрольними фірмами, які належать до орбіти Сенниченка і його команди.

Продукція з державних підприємств продавалася цим фірмам за заниженими цінами, а далі перепродавалася з націнкою. Прибутки від перепродажу осідали у приватних компаніях і виводились за кордон.

Організаторами схеми слідство називає ексголову Фонду Дмитра Сенниченка та Андрія Гмиріна, який працював у Фонді до 2017 року. Окрім них, у справі ще 10 підозрюваних. Відомо, що 8 учасників втекли за кордон та перебувають у розшуку, включно з Сенниченком та Гмиріним.

РЕКЛАМА:

За даними журналістів Bihus.Info, родина Гмиріна обзавелася як мінімум, трьома компаніями в Об’єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 року одна з дубайських фірм створила фірму у Франції, яка придбала там віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі загальною вартістю близько 5 млн євро.

Bihus.Info

Розслідувачі з’ясували, що площа вілли 400 м2. Всередині 5 спалень, 4 ванні кімнати, на подвір’ї – басейн. За інформацією редакції Bihus.Info, у серпні цього року у Франції арештували це майно у рамках кримінального провадження, яке розслідують в Україні.

Також родина Гмиріна стала власниками яхти Cranchi Settantotto 78, вартість якої оцінюють у близько 5,5 мільйонів євро.

Bihus.Info

Дослівно Bihus.Info: "Яхту придбала компанія GFB COMPANY LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах. За інформацією Bihus.Info, власником компанії є українець Євген Головін – дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна.

На батьків Андрія Гмиріна записаний також бізнес у Хорватії. Йдеться про 6 компаній, які займаються нерухомістю. У фінансових документах фірм "засвітилися" мільйони євро".