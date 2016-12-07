Іспанці не повідомили ГПУ, що шукають Фірташа

Генеральній прокуратурі нічого не відомо про оголошення українського олігарха Дмитра Фірташа у розшук в Іспанії.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Української правди.

"Інформуємо, що за наявними відомостями ГПУ від Антикорупційної прокуратури Іспанії повідомлення про оголошення у розшук Дмитра Фірташа не надходило", - сказано у відповіді.

У МВС Українській правді сказали, що якщо правоохоронні органи і надають таку інформацію, то це має відбуватися по лінії ГПУ.

Як відомо, раніше DW з посиланням на представника іспанської Антикорупційної прокуратури про те, що Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.

Оксана Коваленко, УП