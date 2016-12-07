Кабмін погодив виділення коштів на канал ATR

00
0
Середа, 7 грудня 2016, 14:26

Кабінет міністрів погодив виділення коштів на фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

Відповідне рішення було прийнято у середу на засіданні Кабінету міністрів.

Доповідав з цього питання міністр соціальної політики Андрій Рева.

Таке рішення було прийнято після того, як Верховна Рада прийняла урядовий закон про внесення змін до бюджетного кодексу, дозволивши виділити кошти на підтримку телерадіокомпаній Криму і Севастополя.

Як відомо, кримськотатарський телеканал ATR заявив про відсутність фінансування з держбюджету України і про намір переїхати у Литву. Президент підписав цей закон.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Уряд звільнив заступника Насалика, якого рік тому притримав Яценюк 7 грудня 2016, 14:10
Кабмін передумав закривати "Автомобільні дороги України" 7 грудня 2016, 14:08
Гройсман хоче розігнати Фонд держмайна 7 грудня 2016, 13:29
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-главу Київенергохолдингу затримали з іменним годинником від Путіна
Іспанці не повідомили ГПУ, що шукають Фірташа
Гройсман хоче розігнати Фонд держмайна
За добу в зоні АТО 5 бійців поранено, 1 отримав контузію – штаб
Усі новини
Нобелівка-2016

Стало відомо, хто замінить Боба Ділана під час Нобелівської церемонії

Фото

Названо переможця престижної премії сучасного мистецтва