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ATR через відсутність фінансування має намір переїхати у Литву

Понеділок, 10 жовтня 2016, 14:49

Кримськотатарський телеканал ATR заявляє про відсутність фінансування з держбюджету України. Телеканал має намір переїхати у Литву.

Про це журналісту УП повідомили на телеканалі ATR.

"У нас з Литвою багато історичних зв'язків, від них завжди багато підтримки. Наприклад, навесні виконавчий комітет Конгресу кримських татар проходив у будівлі Сейму Литви. Позиція щодо Криму у всіх політичних лідерів Литви однозначна", – пояснив головний редактор новин телеканалу Осман Пашаєв.

Він нагадав, що своєю постановою уряд обіцяв телеканалу 40 млн гривень щорічної допомоги від держави. Однак Мінфін, як зазначив Пашаєв, гроші так і не виділив.

"Останній аргумент економічний – якщо Єврокомісія буде виконувати рекомендацію про фінансову підтримку Європарламенту (пункт 9 резолюції Європарламенту по Криму 4. 02.2016), то нам фізично вигідно розміщувати телеканал на території ЄС з найменшими витратами на його утримання", – сказав Пашаєв.

За його словами, власних фінансів у каналу ледве вистачить до кінця поточного року.

Як відомо, медіагрупа ATR належить кримськотатарському бізнесменові і активісту Ленуру Іслямову. В медіагрупу також входить дитячий телеканал Lâle, радіо Meydan, яке мовить на Крим, онлайн-газета 15minut.org і видавництво Qartbaba production.

Як відомо, після незаконної анексії Криму колабораціоністська влада не давала ліцензію на мовлення незалежним ЗМІ. Потім же ATR вдалося відновити роботу, але їм постійно перешкоджали.

Пізніше ці ЗМІ втратили можливість працювати в Криму і переїхали в материкову Україну.

Навесні 2015 року віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко запропонував дозволити каналу мовлення на материку.

Анастасія Рінгіс, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: кримські татариКримЗМІ
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