Організатори Євробачення не просили Київ скасовувати "чорні списки" росіян

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Середа, 7 грудня 2016, 19:30

Європейська мовна спілка (ЄМС) не зверталася до України з проханням щодо скасування так званих "чорних списків".

Про це "Українській правді" повідомив перший заступник гендиректора НТКУ, виконавчий продюсер Євробачення-2017 Олександр Харебін, коментуючи інформацію російських ЗМІ про те, що ЄМС нібито закликала Київ скасувати список нев’їзних російських артистів.

"Немає бажання коментувати чергові вигадки російських ЗМІ, але все-таки відзначу, що Європейська мовна спілка (ЄМС) не веде жодних перемовин з владою України і з нами як мовником-організатором Євробачення-2017 щодо скасування так званих "чорних" списків російських артистів на період проведення пісенного конкурсу", - сказав Харебін.

Більше того, за його словами, прес-служба ЄМС ніколи не робила подібних заяв. "Це лише бажання російських ЗМІ або тих, хто ними керує", - зазначив Харебін.

Він наголосив, що у питанні стосовно "чорних списків" російських артистів Україна керуватиметься виключно власними національними інтересами.

"Cаме зараз я та Вікторія Романова, виконавчі продюсери Євробачення-2017, перебуваємо в головному офісі ЄМС в Женеві та обговорюємо підготовку до проведення конкурсу. Жодних прив'язок "чорних списків" росіян до проведення конкурсу в Україні не було і не може бути", – сказав Харебін.

Як пояснив Хаберін, якщо до складу російської делегації входитиме "нев’їзний артист", то його не пустять на територію України. Водночас він додав, що це питання відноситься виключно до компетенції державних органів України, відповідальних за національну безпеку.

У свою чергу в прес-службі СБУ також повідомили, що ЄМС не зверталася з жодним проханням про скасування заборони на в’їзд будь-кому із російських артистів.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Євробачення СБУ
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IP: 185.89.217.---Yury Shestak07.12.2016 20:09
Как всегда русофашистосми,пукнули себе в рот и довольные....
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