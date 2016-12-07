ЗМІ: У Сіверськодонецьку війна між мером і депутатською більшістю

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Середа, 7 грудня 2016, 20:33

У Сіверськодонецьку триває запекла боротьба між мером і депутатською більшістю в міськраді.

Наразі кожна сторона оголосила про проведення "своєї" сесії міськради, повідомляє Укрінформ.

Не встиг сєверодонецький міський голова Валентин Казаков вже вдруге, з допомогою суду, повернути собі втрачені повноваження, як фракція Опоблоку вкупі з перебіжчиками з "Батьківщини" та Радикальної партії вирішили оголосити йому "імпічмент".

Для цього було організовано збір підписів за проведення позачергової сесії. Цікаво, що в листі з пропозиціями, окрім пункту про дострокове припинення повноважень Казакова, містилось ще три "господарчих" питання порядку денного.

Але 6 грудня на офіційному сайті міськради було розміщене оголошення про проведення 16 грудня позачергової сесії лише з одним питанням – про відставку законно обраного мера. Підписав розпорядження секретар міськради, член Опозиційного блоку Ігор Бутков.

Вже наступного дня, 7 грудня, на тому ж таки сайті в тому ж розділі "Оголошення" міський голова Казаков повідомив про скликання чергової сесії 22 грудня, на якій пропонується затвердити Програму соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік та "деякі соціально важливі програми".

Варто зазначити, що, повернувшись до свого кабінету, Казаков скасував цілу низку рішень, прийнятих сесією за його відсутності. Зокрема й такі, що стосуються використання бюджетних коштів.

Теми: Сіверськодонецьк
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