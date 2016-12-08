МЗС вимагає припинити застосування примусової психіатрії в Криму

Міністерство закордонних справ України заявляє протест проти призначення російською окупаційною владою протиправної примусової психіатричної експертизи для незаконно затриманих громадян України.

Про це йдеться у коментарі МЗС України, опублікованому прес-центром міністерства.

Зокрема, в листопаді 2016 року примусова психіатрична експертиза розпочата стосовно Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Рефата Алімова та Арсена Джеппарова, безпідставно звинувачених у терористичній діяльності та вже більше ніж півроку ув’язнених на території Криму.

"Вважаємо такі практики, як і інші форми тиску, застосуванням тортур стосовно незаконно затриманих громадян України. Діючи у такий спосіб, Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародно-правові норми у сфері захисту прав людини, зокрема Універсальну Декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання", - сказно у заяві.

МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно припинити незаконні дії та звільнити Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Рефата Алімова та Арсена Джеппарова.

Також МЗС закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію з метою припинення практики придушення прав людини на незаконно окупованій території АР Крим та м.Севастополь, звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян, надання безперешкодного доступу міжнародним організаціям та незалежним правозахисникам до території Кримського півострова для здійснення об’єктивного моніторингу ситуації з правами людини.

"У цьому зв’язку Україна очікує підтвердження міжнародною спільнотою принципової оцінки щодо неприйнятності практики порушень прав людини окупаційною владою Криму під час голосування в ГА ООН проекту резолюції "Ситуація з правами людини в АРК і м. Севастополь", - наголосили у міністерстві.