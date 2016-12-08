Папа Римський порівняв любов до фейків із поїданням екскрементів

Папа Римський Франциск засудив велику кількість дезінформації в пресі, назвавши її "можливо, найгіршою шкодою, яку можуть завдати ЗМІ".



Про це повідомляє в четвер російська служба ВВС.



Понтифік порівняв споживання суспільством фейкових новин зі схильністю до копрофагії (поїдання власних або чужих екскрементів).



"Я думаю, що ЗМІ повинні бути більш зрозумілими, більш прозорими і не опускатися – вибачте на слові – до копрофілії, тобто постійного бажання розповідати про скандали і гидоти, навіть якщо це правда", – сказав Франциск в інтерв'ю бельгійському католицькому виданню Tertio.



За його словами, люди не можуть зробити серйозних висновків про ту чи й іншу ситуацію, якщо ЗМІ дають їм тільки частину правди, а не загальну картину.



Таким чином Папа прокоментував невщухаючий скандал з публікацією недостовірних повідомлень в ході виборчої кампанії в США.



Скандал торкнувся і самого Франциска, після того як в соціальних мережах почали поширюватися повідомлення про те, він нібито підтримував одного з кандидатів.



Вал критики обрушився, зокрема, на соцмережу Facebook, якій дорікали за нездатність виявляти і оперативно видаляти помилкові новини.



У той же час днями Facebook анонсував тестування алгоритму, який повинен допомогти виявляти і фільтрувати псевдоновинні повідомлення.