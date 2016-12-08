Сайти казначейства та Пенсійного фонду відновили роботу після атаки

Сайти Державної казначейської служби та Пенсійного фонду відновили роботу після хакерської атаки.

Станом на ранок четверга інтернет-ресурси доступні за адресами treasury.gov.ua та pfu.gov.ua.

Водночас сайт Міністерства фінансів досі недоступний.

Як повідомлялося, робота сайтів Пенсійного фонду, Міністерства фінансів і Державної казначейської служби 7 грудня була заблокована в результаті хакерської атаки.

Міністр соціальної політики Андрій Рева запевняв, що збій в роботі сайтів не вплине на виплату пенсій.

Українська правда