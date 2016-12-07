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Сайт Мінфіну не працює через хакерську атаку

Середа, 7 грудня 2016, 08:27

Робота сайтів Міністерства фінансів та Державної казначейської служби досі заблокована.

При завантаженні з'являється повідомлення про помилку.

Мінфін на своїй сторінці у Facebook повідомив про скоординовану хакерську атаку, яка сталася у вівторок.

Там вважають це "очевидною спробою зірвати бюджетний процес, який вперше за більш ніж 17 років йде за графіком"

"З ранку (6 грудня - ред.) не працює сайт Міністерства і Державної казначейської служби. Наразі атаку вдалось зупинити. Зараз проводиться оперативне відновлення систем, щоб уникнути можливих затримок з платежами. Відповідними органами розпочато роботу над пошуком зловмисників", – йдеться в повідомленні.

Українська правда

Теми: інтернетМінфін
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