Сайт Мінфіну не працює через хакерську атаку
Середа, 7 грудня 2016, 08:27
Робота сайтів Міністерства фінансів та Державної казначейської служби досі заблокована.
При завантаженні з'являється повідомлення про помилку.
Мінфін на своїй сторінці у Facebook повідомив про скоординовану хакерську атаку, яка сталася у вівторок.
Там вважають це "очевидною спробою зірвати бюджетний процес, який вперше за більш ніж 17 років йде за графіком"
"З ранку (6 грудня - ред.) не працює сайт Міністерства і Державної казначейської служби. Наразі атаку вдалось зупинити. Зараз проводиться оперативне відновлення систем, щоб уникнути можливих затримок з платежами. Відповідними органами розпочато роботу над пошуком зловмисників", – йдеться в повідомленні.
Українська правда