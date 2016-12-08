Рада заборонила пропагандистські книги з Росії

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Четвер, 8 грудня 2016, 13:09

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект про заборону ввезення в Україну з Росії книг антиукраїнського змісту.

За відповідне рішення проголосували 237 депутатів.

Спікерові Андрієві Парубію довелося ставити це питання на голосування декілька разів, перш ніж набралася достатня кількість голосів.

Закон передбачає дозвільний принцип для книг російського походження. Це не стосуватиметься російськомовних книг, виданих в Україні (за винятком окупованих територій).

Дозволи на ввезення надаватиме громадська рада.

Закон передбачає, що після його ухвалення кількість книг, які будуть дозволені для ввезення буде обмежено 10 примірниками на людину.

Під час обговорення документу віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що закон діятиме тимчасово – доки не будуть нормалізовані стосунки з Росією.

Як відомо, уряд ухвалив цей законопроект 8 вересня. Рада прийняла його у першому читанні 20 жовтня.

Згідно з офіційною статистикою, ввезення книг з Росії в Україну скоротилося в рази.

Олег Шанковський, УП

Теми: культура Росія Верховна Рада
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