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Рада зробила крок до заборони пропагандистських книг з РФ

Четвер, 20 жовтня 2016, 10:34

Верховна Рада у першому читанні прийняла урядовий законопроект про заборону завезення літератури антиукраїнського змісту з держави-агресора.

За це рішення проголосували 250 депутатів.

Цей документ передбачає дозвільний принцип для книг походженням із РФ. Під заборону потраплятиме продукція, яка містить антиукраїнський та антидержавний зміст та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. 

Відповідно до законопроекту, під дозвільну процедуру потраплятимуть лише книги із РФ і тимчасово окупованих територій, тобто обмеження не застосовуватимуться для російськомовних книг, виданих в Україні.

Проект закону передбачає, що після його ухвалення кількість книг, які будуть дозволені для ввезення буде обмежено 10 примірниками на людину.

Презентуючи документ, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що зараз в Україну завозяться "тонни літератури", більшість з яких потрапляє жителям півдня та сходу.

За його словами, дозволи на ввезення надаватиме громадська рада. Він запевнив, що закон пройшов широке обговорення і був підтриманий абсолютною більшістю його учасників.

Також він додав, що профільний комітет підтримав прийняття цього документу у першому читанні одностайно.

За словами Кириленка, український книжковий ринок від цього не постраждає.

При цьому під час обговорення низка депутатів висловилися за необхідність суттєвого доопрацювання закону до другого читання. Зокрема, позафракційний депутат Олег Мусій висловив побоювання, що антиукраїнські книжки можуть друкуватися і в інших країнах, а потім безперешкодно завозитися в Україну.

Як відомо, уряд ухвалив цей законопроект 8 вересня.

Згідно з офіційною статистикою, ввезення книг з Росії в Україну скоротилося в рази.

Олег Шанковський, УП

Теми: пропагандаРосія
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