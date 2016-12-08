Насалика викликали з відпустки, на яку він витратив півмільйона – ЗМІ

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик очолить українську делегацію на тристоронніх газових переговорах з представниками Росії і Європейської комісії в Брюсселі 9 грудня.



Про це повідомляють в четвер "Українські новини", посилаючись на джерело в Кабінеті міністрів.



"Українську делегацію 9 грудня на переговорах очолить міністр енергетики та вугільної промисловості", – повідомило джерело.



Також, за його словами, для відрядження до Брюсселя Насалик буде відкликаний з відпустки, в якій перебуває з 28 листопада по 11 грудня.



У національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" журналістам повідомили, що готові до проведення тристоронніх переговорів з газових питань з представниками російської сторони і Європейської комісії 9 грудня.



Раніше повідомлялося, що Насалик придбав у компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів SNTTA Emir Tours тур вартістю 505 тисяч гривень.

