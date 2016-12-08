У Києві знайшли "скарби Азарова" – Троян

00
0
Четвер, 8 грудня 2016, 15:44
Сергій Гунєєв, Sputnik

Київські поліцейські виявили квартиру із речами прем’єра-втікача Миколи Азарова

Про це повідомляє виконувач обов'язків Національної поліції Вадим Троян у Facebook.

"Квартира-склад, набита господарськими сумками з коштовними речами та творами мистецтва, знаходилась у Дарницькому районі столиці", – уточнив він.

За словами Трояна, поліцейські натрапили на неї "під час відпрацювання" і, отримавши усі дозвільні документи, оперативники разом із адвокатом зайшли у квартиру.

"Десятки ікон та релігійних книг, датованих 19 століттям, оригінали (відповідно до висновків експертів) творів живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна та Нікоса Сафронова. А ще столове срібло, пам’ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім’я "прем’єра-втікача" і навіть козацька шабля", – перелічує Троян знайдене.

"Також у квартирі були знайдені нагороди та привітання від керівництва РФ, які політемігрант-невдаха отримував навіть під час трагічних подій Революції Гідності", – додає він.

За попередньою інформацією, вартість знахідки оцінюється у кілька мільйонів доларів США, уточнив керівник Нацполіції.

Микола Азаров як соратник Віктора Януковича був прем'єр-міністром України з 11 березня 2010 року до 28 січня 2014 року, а також першим віце-прем'єром і міністром фінансів у першому та другому урядах Януковича, ще раніше очолював Податкову адміністрацію.

Після Майдану 2013-2014 року Азаров утік з України. З 3 червня 2014 року він перебуває у розшуку Служби безпеки України.

Західні країни накладали санкції на Миколу Азарова та його сина Олексія.

Теми: Азаров поліція Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ: Суд заарештував три земельні ділянки і житло Азарова в Києві 8 грудня 2016, 06:57
Клюєв розповів, що йому доручив Янукович, коли розстрілювали Майдан 29 листопада 2016, 15:57
Янукович: не чув про зустріч Азарова з Путіним під час розстрілів 28 листопада 2016, 15:48
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ООН: на Донбасі загинули майже 10 тисяч людей
У Києві знайшли "скарби Азарова" – Троян
Для реструктуризації боргу Яресько наймала американських лобістів
Туск: безвіз для України та Грузії вийшов на фінішну пряму
Усі новини
BeVerySpecial

Геннадій Магуза - про свої татуювання та роботу в барбершопі

Фото

Названо переможця престижної премії сучасного мистецтва