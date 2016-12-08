Рада знову провалила закон про спецконфіскацію

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Четвер, 8 грудня 2016, 17:24

Верховна Рада відмовилася прийняти у першому читанні урядовий законопроект про повернення незаконно набутих коштів та майна, який мав дозволити повернути гроші та майно представників попередньої влади.

За це проголосували 176 депутатів із 226 необхідних.

Нардепи також не змогли назбирати голосів на те, щоб відправити документ на доопрацювання.

Зокрема, перед голосуванням з критикою цього документу виступали представники "Батьківщини", які наполягали, що ця норма може застосовуватися до звичайних людей, які не зможуть себе захистити, а також представники "Самопомочі", які казали, що нереформована прокуратура не має отримувати таких повноважень, а також що проти України буде багато позовів у Європейський суд з прав людини.

Тим часом за прийняття документу традиційно виступали представники "Народного фронту", які заявляли про необхідність наповнення бюджету грошима екс-президента Віктора Януковича.

Як відомо, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило. Пізніше їм все ж вдалося включити документ в порядок денний.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Раніше Раді пропонувалися декілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей і вони не зможуть себе захистити.

Олег Шанковський, УП

Теми: Верховна Рада
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Коментарі — 4
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IP: 95.132.129.---Ungvar08.12.2016 18:23
Gonta_20 ВРУ приймає закони, постанови та інші акти не більшістю, а більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією. Так що це питання Конституції а не Регламенту.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2008.12.2016 18:15
І взагалі, зважаючи на "дуже дисципліноване" відвідання нардепами пленарних засідань, доцільно встановити комбінований позитивно-негативний принцип голосування. Якщо проект рішення схвалено профільним комітетом, то його виносити на "негативне" голосування, тобто щоб потрібно було набрати більше половини депутатських голосів для його заблокування. А ось якщо проект віхилено комітетом, але автори наполягають на його розгляді, тоді по ньому застосовувати "позитивне" голосування, тобто таке, як зараз.
При такій дворівневій системі з необхідністю протилежних голосувань на різних рівнях складніше буде щось лобіювати і купувати.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2008.12.2016 18:14
Дивно, що ніхто не звертає увагу на ту обставину, що зараз чисельність ВР становить 423 (!) депутати, і ця ситуація залишатиметься незмінною поки не повернемо повний контроль над Кримом і Донбасом. Тож більшість ВР має зараз становити не 226 голосів, а лише 214. Тож вносьте зміни до регламенту або ухвалюйте рішення про початок масштабного наступу на півдні і сході з метою відвоювання цих територій.
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IP: 5.45.255.---kerubino08.12.2016 17:37
Гниди злодійські з парламенту показали як вони люблять свою кишеню і як бояться за вкрадене .Такі голосування показують хто є хто -Батьківщина і Самопоміч вміють тільки язиками молоти ,електорату необхідно добре придивитись до цих партійок і на виборах дати ім оцінку .
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